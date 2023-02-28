НОВИНКИ

Чемодан очень большой Rock TR-0235 XL black
новинка
Чемодан очень большой Rock TR-0235 XL black

Размер: XL
Габариты: 56x85x33/36 см
Объем: 138/151 л
Вес: 5.1 кг
 
11200 руб.
Чемодан малый Carlton NEW BURY S teal
новинка
Чемодан малый Carlton NEW BURY S teal 

											
				

			

			

				

Размер: S


Габариты: 39x55x20/23 cм 


Объем: 37/43 л 


Вес: 3.0 кг

				 

			

			

				 6490 руб.
			

		
	
		

		
											
		
						

		
 
			

								Чемодан очень большой Rock TR-0235 XL coral
							

			

									
новинка

															

			

			
														
										Чемодан очень большой Rock TR-0235 XL coral
							

			

			
									

							

						

						

																

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: XL


Габариты: 56x85x33/36 см 


Объем: 138/151 л


Вес: 5.1 кг

				 

			

			

				 11200 руб.
			

		
	
		

		
											
		
						

		
 
			

								Чемодан большой Rock TR-0193 L cream
							

			

									
новинка

															

			

			
														
										Чемодан большой Rock TR-0193 L cream
							

			

			
									

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: L


Габариты: 51x78x30 см 


Объем: 107 л


Вес: 4.9 кг

				 

			

			

				 14560 руб.
			

		
	
		

		
											
		
						

		
 
			

								Чемодан большой Rock TR-0219 L emerald green
							

			

									
новинка

															

			

			
														
										Чемодан большой Rock TR-0219 L emerald green
							

			

			
									

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: L


Габариты: 51x77x32/35 см 


Объем: 104/114 л


Вес: 4.75 кг

				 

			

			

				 11700 руб.
			

		
	
		

		
											
		
						

		
 
			

								Чемодан средний Rock TR-0219 M emerald green
							

			

									
новинка

															

			

			
														
										Чемодан средний Rock TR-0219 M emerald green
							

			

			
									

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: M


Габариты: 44x68x27/30 см 


Объем: 62/71 л


Вес: 3.85 кг

				 

			

			

				 9800 руб.
			

		
	
		

		
											
		
						

		
 
			

								Чемодан малый Rock TR-0219 S emerald green
							

			

									
новинка

															

			

			
														
										Чемодан малый Rock TR-0219 S emerald green
							

			

			
									

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: S


Габариты: 37x57x24/27 см 


Объем: 42/47 л


Вес: 3.1 кг

				 

			

			

				 7490 руб.
			

		
	
		

		
											
		
						

		
 
			

								Чемодан большой Carlton PORTO L black
							

			

									
новинка

															

			

			
														
										Чемодан большой Carlton PORTO L black
							

			

			
							

					

				
									
				
				

			

			

				

Размер: L


Габариты: 50x77x30 cм 


Объем: 95 л 


Вес: 4.25 кг

				 

			

			

				 8999 руб.
			

		
	
		

		
											
		
						

		
 
			

								Чемодан большой Carlton PORTO L bordo
							

			

									
новинка

															

			

			
														
										Чемодан большой Carlton PORTO L bordo
							

			

			
									

							

						

						

																

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: L


Габариты: 50x77x30 cм 


Объем: 95 л 


Вес: 4.25 кг

				 

			

			

				 8999 руб.
			

		
	
		

		
											
		
						

		
 
			

								Чемодан малый Best Bags 30330455
							

			

									
новинка

													
29%

											

			

			
														
										Чемодан малый Best Bags 30330455
							

			

			
									

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: S


Габариты: 38x54x20 cм 


Объем: 37 л 


Вес: 2.65 кг

				 

			

			

				
7900
 5599 руб.
			

		
	
		

		
											
		
						

		
 
			

								Чемодан малый Carlton OSLO S black
							

			

									
новинка

															

			

			
														
										Чемодан малый Carlton OSLO S black
							

			

			
									

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: S


Габариты: 38x55x20 cм 


Объем: 36 л 


Вес: 2.85 кг

				 

			

			

				 6599 руб.
			

		
	
		

		
											
		
						

		
 
			

								Чемодан малый со съёмными колёсами Lcase Krabi 18 blue
							

			

									
новинка

															

			

			
														
										Чемодан малый со съёмными колёсами Lcase Krabi 18 blue
							

			

			
									

							

						

						

																

							

						

						

																

							

						

						

																

							

						

						

																

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: S


Габариты: 33х53x20 cм 


Объем: 30 л 


Вес: 2.3 кг

				 

			

			

				 3879 руб.
			

		
	
		

		
											
		
						

		
 
			

								Чемодан средний Best Bags 85190466
							

			

									
новинка

															

			

			
														
										Чемодан средний Best Bags 85190466
							

			

			
									

							

						

						

																

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: M


Габариты: 41x63x26/30 cм 


Объем: 63/73 л 


Вес: 3.2 кг

				 

			

			

				 5990 руб.
			

		
	
		

		
																
	

	

	
 
	
					
	



					
					
	


	
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ

	

	

		
		
									
		
						

		
 
			

				Чемодан средний со съёмными колёсами Lcase Phuket 24 blue
			

			

													
13%

													
Бесплатная доставка

												

			

			
				
					Чемодан средний со съёмными колёсами Lcase Phuket 24 blue
							

			

			
									

							

						

						

																

							

						

						

																

							

						

						

																

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: M


Габариты: 46x68x28 cм 


Объем: 70 л 


Вес: 3.6 кг

				

			

			

				
5400
 4649 руб.
			

		
	
		

									
		
						

		
 
			

				Чемодан средний Best Bags 85190166
			

			

															

			

			
				
					Чемодан средний Best Bags 85190166
							

			

			
									

							

						

						

																

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: M


Габариты: 41x63x26/30 cм 


Объем: 63/73 л 


Вес: 3.2 кг

				

			

			

				 5990 руб.
			

		
	
		

									
		
						

		
 
			

				Чехол для чемодана большой Best Bags 222993
			

			

															

			

			
				
					Чехол для чемодана большой Best Bags 222993
							

			

			
									

							

						

						

																

							

						

						

																

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: L


от 71 до 82 см

				

			

			

				 1490 руб.
			

		
	
		

								
	

	

	
 
	
					
	


					

						



 						 


  



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Интернет-магазин чемоданов: лучшие цены в Москве

 

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Чемоданы на колесах: почему стоит обратиться в интернет-магазин Chemodan.ru?

 

Самая удачная покупка – обдуманная. Необходимо взвесить все нюансы моделей, собрать информацию, ознакомиться с предложениями, а уж потом прийти к нам и купить чемодан хорошего качества. Нашим конкурентным преимуществом по сравнении с другими магазинами является то, что все фотографии чемоданов на сайте Чемодан.ру мы фотографируем сами, и вы видите реальный цвет и структуру ткани или пластика. Также мы перемеряем все размеры, так как у производителей бывают ошибки в размерах. У нас вы можете увидеть два типоразмера чемоданов: вместе с колесиками ручками и всевозможными выступами(габаритные размеры), так и размеры основного отделения чемодана, куда помещаются вещи. В последнее время пользуются популярностью облегченные модели чемоданов. Мы как и размеры тоже перепроверяем вес чемодана, и вы можете быть уверены, что вся информация на нашем сайте точная, и мы следим за этим.

 
В разделе доставка вы можете ознакомиться со списком городов РФ, в которых есть пункты выдачи, но даже если вы не нашли своего города в списке, не расстраивайтесь, мы доставляем во все города, либо транспортными компаниями, либо почтой России и вы не останетесь без багажа.

 

Интернет-магазин Чемодан.ру, опираясь на многолетний опыт, может дать несколько советов по выбору:

 

     
  
  1. Прикиньте, сколько вещей вы обычно собираете в дорогу, чтобы не переплачивать за лишний объем или не собирать еще одну сумку. В каталоге вы найдете самые недорогие чемоданы в Москве разных размеров – как раз под ваши требования.
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  2. Вес багажа также имеет значение. Несмотря на наличие колесиков, время от времени вам придется поднимать его, а каждый лишний грамм в дороге очень чувствителен.
    3. 
 
  
  3. Стилистическое оформление. Эра невзрачных дорожных сумок прошла, и теперь можно купить недорогой дорожный чемодан ярких расцветок и с тематическими рисунками.
    4. 
 
  
  4. При покупке проверьте застежки чемодана – насколько легко он открывается и закрывается, маневренность колесиков, ручку, а также наличие необходимых вам отделений внутри.
    5. 
 

 

Магазин чемоданов в Москве: роскошный ассортимент

 

У нас вы обязательно найдете необходимую для вас вещь. Кроме того, что мы предлагаем купить чемодан недорого, сумки дорожные вы сможете приобрести бьюти-кейсы, компактные ручные сумки и сумки-тележки, портпледы, кейсы-пилоты, купить детский чемодан. 

 

Продукция изготовлена из высококачественных материалов: пластика, текстиля, водонепроницаемой ткани, а фурнитура надежно прослужит не одну поездку.

 

Преимущества работы с нами

 

За годы работы наш магазин чемоданов (Москва) изучил предпочтения клиентов, и менеджеры салона точно знают, с каким аксессуаром вам будет удобнее путешествовать самолетом, морским транспортом, поездом и т.д. Если вы растерялись в выборе, то смело обращайтесь за консультацией, и сотрудники посоветуют то, что нужно.

 

Заказать товар можно прямо на сайте или позвонить по нашему телефону, чтобы обсудить все детали. Если вам не подошел выбранный лот, то производитель дает 14-дневную гарантию на возврат и обмен покупки.

 





	
	



	

		

			
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